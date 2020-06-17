حصاد الوزارات.. التموين تبدأ مفاوضات مع شركات منتجة لكمامات قماش للحصول على أفضل أنواع

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة
وزير الطيران : إجراءات احترازية مكثفة استعداداً لعودة الحركة
الصحة: صرف العلاج المنزلى لمصابى كورونا بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً
مترو الأنفاق: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث
التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن
وزير التعليم يشكر الدولة: تسخر كل إمكانياتها للحفاظ على صحة طلاب الثانوية
رانيا المشاط: 225 مليون يورو من البنك الأفريقى للتنمية لبرنامج دعم الكهرباء
البيئة: تشكيل مجموعة عمل لمنع الصيد الجائر بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة
التموين تبدأ مفاوضات مع الشركات المنتجة لكمامات القماش للحصول على أفضل أنواع
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