اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التموين تبدأ مفاوضات مع شركات منتجة لكمامات قماش للحصول على أفضل أنواع

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:03 م
حصاد الوزارات.. التموين تبدأ مفاوضات مع شركات منتجة لكمامات قماش للحصول على أفضل أنواع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :

 

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

 

وزير الطيران : إجراءات احترازية مكثفة استعداداً لعودة الحركة

 

الصحة: صرف العلاج المنزلى لمصابى كورونا بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً

 

مترو الأنفاق: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث

 

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

 

وزير التعليم يشكر الدولة: تسخر كل إمكانياتها للحفاظ على صحة طلاب الثانوية

 

رانيا المشاط: 225 مليون يورو من البنك الأفريقى للتنمية لبرنامج دعم الكهرباء

 

البيئة: تشكيل مجموعة عمل لمنع الصيد الجائر بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة

 

التموين تبدأ مفاوضات مع الشركات المنتجة لكمامات القماش للحصول على أفضل أنواع

 

 


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