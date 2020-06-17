السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

كتب محمد الجالى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "القمة الاستثنائية لتعزيز التضامن الصينى الأفريقى فى مكافحة وباء كورونا"، وذلك بمشاركة الرئيس الصينى "شي جين بينج"، وعدد من الرؤساء الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، والرئيس "ماكى سال" رئيس جمهورية السنغال، والرئيس المشترك الحالى للجانب الأفريقى لمنتدى التعاون بين أفريقيا والصين، بالإضافة إلى كلٍ من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الصينية - الأفريقية الاستثنائية تناولت مناقشة سبل تعزيز التضامن والتوافق الأفريقى الصينى فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنح قوة دفع جديدة للتعاون بين الجانبين في ظل التطورات الحالية.