وزيرة التخطيط أمام النواب: الإحصائيات المصرية تحظى بثقة النقد الدولى

كتبت : نورا فخرى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن صندوق النقد الدولى لديه ثقة كبيرة فى الإحصائيات المصرية، لذلك رفعت توقعات النمو للاقتصاد المصرى فى ظل أزمة فيروس كورونا ليصل 3% بعد أن كانت التوقعات الأولية 1%.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، إن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة ستتخطى كافة الأزمات الذى شهدها العالم سواء خلال الأزمة الاقتصادية 2008، أو حتى الكساد الكبير عام 1930، مشيرة إلى التوقعات بانخفاض النمو العالمى يصل لنحو 7%، وكذلك انخفاض حركة التجارة العالمية والاستثمار بنحو 30%.

ونوهت إلى أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكانت معدلات البطالة ستصل لنحو 6% بعد أن كانت خلال الأعوام الماضية لنحو 13% لتصل في مارس الماضي لنحو 7%، مشيرا إلي أن هناك سيناريوهين للتعامل مع الموازنة الأول هو أن جائحة كورونا ستنهي في يونيو والثاني أن الجائحة ستنهي في سبتمبر.