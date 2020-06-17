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وزيرة التخطيط أمام النواب: الإحصائيات المصرية تحظى بثقة النقد الدولى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:48 م
وزيرة التخطيط أمام النواب: الإحصائيات المصرية تحظى بثقة النقد الدولى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
كتبت : نورا فخرى

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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن صندوق النقد الدولى لديه ثقة كبيرة فى الإحصائيات المصرية، لذلك رفعت توقعات النمو للاقتصاد المصرى فى ظل أزمة فيروس كورونا ليصل 3% بعد أن كانت التوقعات الأولية 1%.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، إن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة ستتخطى كافة الأزمات الذى شهدها العالم سواء خلال الأزمة الاقتصادية 2008، أو حتى الكساد الكبير عام 1930، مشيرة إلى التوقعات بانخفاض النمو العالمى يصل لنحو 7%، وكذلك انخفاض حركة التجارة العالمية والاستثمار بنحو 30%.

ونوهت إلى أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكانت معدلات البطالة ستصل لنحو 6% بعد أن كانت خلال الأعوام الماضية لنحو 13% لتصل في مارس الماضي لنحو 7%، مشيرا إلي أن هناك سيناريوهين للتعامل مع الموازنة الأول هو أن جائحة كورونا ستنهي في يونيو والثاني أن الجائحة ستنهي في سبتمبر.


مجلس النواب

موازنه 2021

الحكومة

المالية

وزيرة التخطيط

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