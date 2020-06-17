اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"البيئة" توافق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض المحميات الطبيعية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:21 م
"البيئة" توافق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض المحميات الطبيعية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى اطار كيفية نشر الوعي البيئي والآثار البيئية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، وكيفية توصيل الرسائل البيئية للأطفال عبر وسائل الإعلام المختلفة، وافقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض الأماكن الخاصة بالمحميات الطبيعية، والإجراءات الإحترازية المتبعة داخلها وطرق الحماية، مع دراسة كيفية المشاركة بها في أحداث عالمية. 
 
كما اتفقت على كيفية توصيل رسائل بيئية متعلقة بحماية المحميات الطبيعية وطريقة تعريف المجتمع بها، ورفع عملية الوعي البيئي بشكل عام في مختلف الأماكن.
 
يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت من قبل أن هناك 118 مشروعا تم تنفيذها للقضاء على التلوث، موضحة أن الوزارة عملت على محورين الأول هو الحد من التلوث سواء في المياه أو الهواء أو الانبعاثات الخاصة بالاحتباس الحرارى، والمحور الثانى هو الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأضافت في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، أن المحور الثانى يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير بنية المحميات الطبيعية، لافتة إلى أن الوزارة دشنت العديد من المشروعات، حيث تم وضع المحطات الخاصة برصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، وربط 136 مدخنة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للمراقبة انبعاثات المصانع.
 
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة عملت بشكل كبير في المناطق السياحية سواء من ناحية البحريات التي يتم تطهيرها بجانب بحيرة مريوط أو خط أعمال بحيرة مريوط.
 
 

وزارة البيئة

المراسلين الاجانب

اخبار مصر

المحميات الطبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة