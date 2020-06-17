"البيئة" توافق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض المحميات الطبيعية

كتب محمد السيد

فى اطار كيفية نشر الوعي البيئي والآثار البيئية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، وكيفية توصيل الرسائل البيئية للأطفال عبر وسائل الإعلام المختلفة، وافقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض الأماكن الخاصة بالمحميات الطبيعية، والإجراءات الإحترازية المتبعة داخلها وطرق الحماية، مع دراسة كيفية المشاركة بها في أحداث عالمية.

كما اتفقت على كيفية توصيل رسائل بيئية متعلقة بحماية المحميات الطبيعية وطريقة تعريف المجتمع بها، ورفع عملية الوعي البيئي بشكل عام في مختلف الأماكن.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت من قبل أن هناك 118 مشروعا تم تنفيذها للقضاء على التلوث، موضحة أن الوزارة عملت على محورين الأول هو الحد من التلوث سواء في المياه أو الهواء أو الانبعاثات الخاصة بالاحتباس الحرارى، والمحور الثانى هو الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأضافت في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، أن المحور الثانى يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير بنية المحميات الطبيعية، لافتة إلى أن الوزارة دشنت العديد من المشروعات، حيث تم وضع المحطات الخاصة برصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، وربط 136 مدخنة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للمراقبة انبعاثات المصانع.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة عملت بشكل كبير في المناطق السياحية سواء من ناحية البحريات التي يتم تطهيرها بجانب بحيرة مريوط أو خط أعمال بحيرة مريوط.