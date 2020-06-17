رجاء الجداوى فى انتظار نتيجة المسحة الثالثة وتطالب محبيها بالدعاء لها

قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أجرت قبل قليل المسحة الثالثة لها، منذ دخولها العزل، مشيرًا إلى أن نتيجة تحليل كورونا سوف تظهر غدًا، وفي حالة سلبية التحليل، سوف تجرى تحليل آخر بعد 72 ساعة.

أضاف المصدر الطبى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى، تطالب محبيها بالدعاء لها، أن يتم شفاها علي خير، وتخرج من العزل الصحى بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنها ما زالت على "جهاز CPAP "، داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة اثنين مرضى آخرين، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقريين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.