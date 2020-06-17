اليوم السابع
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رجاء الجداوى فى انتظار نتيجة المسحة الثالثة وتطالب محبيها بالدعاء لها

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:25 م
رجاء الجداوى فى انتظار نتيجة المسحة الثالثة وتطالب محبيها بالدعاء لها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أجرت قبل قليل المسحة الثالثة لها، منذ دخولها العزل، مشيرًا إلى أن نتيجة تحليل كورونا سوف تظهر غدًا، وفي حالة سلبية التحليل، سوف تجرى تحليل آخر بعد 72 ساعة.
 
أضاف المصدر الطبى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى، تطالب محبيها بالدعاء لها، أن يتم شفاها علي خير، وتخرج من العزل الصحى بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنها ما زالت على "جهاز CPAP"، داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة اثنين مرضى آخرين، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقريين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.

وتابع المصدر الطبى، أن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للفنانة رجاء الجداوى، ليست مهمة طالما ما زالت فى الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه حال ظهور أى مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك فى خروجها من العزل الصحى، لأنها تعانى من مشاكل فى التنفس، ومن الصعب الاستغناء عن جهاز CPAP فى الوقت الحالى.

وأكد المصدر الطبى، أنه فى حالة سلبية نتيجة تحليل كورونا للفنانة رجاء الجداوى، ورغبة أسرتها فى نقلها لمستشفى خاص غير مخصص لمصابى كورونا، سيكون هناك خطورة على نقلها بسبب حاجتها لجهاز "سيباب"، طوال الوقت، ونقلها بإسعاف مجهز إلى مستشفى آخر سوف يكون حسب تقييم الحالة، مشيرًا إلى أن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن جهاز الـ "سيباب" التى تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهوره.

وأكد المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى تحليلين، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والآخر عقب حقنها بمصل البلازما بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة اليوم وفي انتظار نتيجة تحليلها غدًا.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

 

 
 
 

 


رجاء الجداوى

الحالة الصحية لرجاء الجداوى

الفنانه رجاء الجداوى

مستشفي العزل بالاسماعيلية

العزل الصحى بالاسماعيلية

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