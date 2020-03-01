اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لا يوجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر

الأحد، 01 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: لا يوجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر فيروس كورونا

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

وزير التعليم العالى يوجه بسرعة دمج الجامعات الخاصة بمنظومة الجامعات الرقمية 

 

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة 

 

الصحة: نتواصل مع سفارة كندا بشأن تصريحات مسئولى أونتاريو حول كورونا 

 

صور.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محطتى مترو الزمالك والكيت كات 

 

وزيرة الصناعة: بدء تشغيل فرع المطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية منتصف 2020 

 

دار الإفتاء: إقامة سرادقات العزاء للمتوفين لا تخالف الشرع الشريف 

 

التضامن: تسجيل بيانات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات إليكترونيا 

 

التضامن: إطلاق مشروع "مودة " بمراكز الشباب فى 7 محافظات 

 

البيئة تشن حملة لفحص عوادم السيارات فى المخالفة المحافظات 

 

وزير الأوقاف: الحيادية فى قضايا الوطن خيانة والإيجابية واجب شرعي.. صور 

 

وزير التعليم العالي يوجه برفع استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا 

 

الصحة: لا يوجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر حتى الآن 

 

"حماية المستهلك" : الجهاز استطاع حل 13503 شكوى بنسبة 85% خلال أسبوع 

 

وزير الأوقاف: ركائز مواجهة الفساد قانونية ورقابية وضمير حى 

 

الزراعة: اتفاق مصري فرنسي لترميم كوبري إيفيل المعلق بحديقة الحيوان.. صور 

 

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان 

 

وزيرة التضامن : لائحة قانون الجمعيات ستصدر قريبا وتتضمن جزء من التطوع 


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