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وزيرة الصناعة: بدء تشغيل فرع المطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية منتصف 2020

السبت، 29 فبراير 2020 02:36 م
وزيرة الصناعة: بدء تشغيل فرع المطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية منتصف 2020 وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع
أ ش أ

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صرحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بأن الوزارة بصدد الاستعداد للاحتفال بمرور مائتي عام على إنشاء المطابع الأميرية التي أنشئت عام 1820 في عهد الوالي محمد على تحت اسم "مطبعة بولاق" لتكون بذلك أحد أقدم الكيانات الحكومية الموجودة بالدولة حالياً، مشيرةً إلى أنه من المقرر ان يتم الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية خلال شهر سبتمبر القادم .
 
وأكدت وزيرة التجارة - خلال الزيارة التي قامت بها صباح اليوم السبت لمقر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بإمبابة، بحضور رئيس الهيئة أشرف إمام - حرص الوزارة على تفعيل دور هيئة المطابع الأميرية في تقديم خدمات متميزة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، لمواكبة أحدث المتغيرات في عالم الطباعة، لافتةً - في هذا الإطار - الى أنه يجرى حاليا إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية الجديدة لطباعة المطبوعات "المؤمنة " ومختلف مطبوعات الوزارات والأجهزة الحكومية، حيث من المقرر بدء تشغيله مطلع النصف الثاني من العام الجاري" 2020 ".
 
ولفتت إلى أهمية التواصل بين الوزارة وكافة الهيئات والجهات التابعة لها، و"شركاء النجاح"، موضحة أن نجاح جهود الوزارة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح أذرع الوزارة الفنية بما في ذلك القيادات والعنصر البشري بالهيئات، خاصةً وأن هيئة المطابع الأميرية تعد من أكبر الهيئات الحكومية التابعة للوزارة والتي تضم  أكثر من 2500 عامل. 
 
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية، أن الهيئة مزودة بأحدث خطوط الإنتاج والتي تشمل خدمات الطباعة الخاصة بالمطابع الأميرية التي تمثل أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط ، حيث لعبت دوراً رئيسياً في إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري ، وساهمت في الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة.
 
وأكد أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق رؤيتها بأن تكون منارة لنشر الفكر والثقافة والريادة ، باعتبارها أهم مركز للطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، وقاطرة لصناعة الطباعة والتجليد، لتحقق بذلك أعلى معدلات للأداء، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى لتقديم خدمة متميزة للعملاء، وتتحلى بقدرات إبداعية وخلاقة تواكب أحدث التقنيات العالمية، وتعتمد على المكونات المحلية بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الهيئة التنافسية محلياً وإقليمياً وعالميًا. 
 
وأضاف أن الإمكانيات والمقومات المادية والبشرية المتوافرة لدى المطابع الأميرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطباعة وفقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية، من خلال إدخال نظم الطباعة الحديثة، واستخدام أحدث آلات الطباعة ونقل التكنولوجيا والتقنيات المتطورة المطبقة في قطاع الطباعة والنشر، منوهة بسعي الوزارة خلال المرحلة الحالية إلى رفع مستوى الأداء بالهيئة، بما ينعكس إيجابًا علي تحسين تنافسية الهيئة على المستويين المحلي والإقليمي.
 
وقال إنه في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، فقد تم إنشاء "بوابة إلكترونية " للهيئة لتعكس عراقة وأصالة المطابع الأميرية بتاريخها، إلى جانب أهميتها الاستراتيجية الحالية، كونها المنبع الرسمي والوحيد لنشر جميع التشريعات والقرارات الصادرة من جانب القيادة السياسية، ولتعريف المواطن بالتشريعات المصرية وفقاً لحقوقه الدستورية، فضلا عن كونها منصة الكترونية لعرض منتجات الهيئة والتواصل مع الجمهور "إلكترونياً" وتقديم خدمات الهيئة التي تشمل النشر والاشتراك وخدمة الطباعة من "الأرشيف " وتوفير التشريعات المصرية.
 
ونوه رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تنويع منتجاتها، وذلك من خلال تبني الطباعة بطريقة "برايل" ، والطباعة الرقمية، والطباعة "المؤمنة" ، فضلا عن إضافة أنشطة جديدة للهيئة بإنتاج "الورق الحراري".

وزراة التجارة والصناعة

نيفين جامع

المطابع الأميرية

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