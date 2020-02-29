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وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان

السبت، 29 فبراير 2020 06:56 م
وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسى 2019/2020.

وتمنى الوزير النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان للعام الدراسى 2019/2020، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختارت عدد من العاملين بديوان الوزارة، كأعضاء بعثة امتحانات لثانوية العامة فى السودان للطلاب المصريين فى الخارج، حيث يتم إجراء مقابلات برئاسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة فى السودان لاختيار رؤساء لجان سير، حيث تم الاختيار وفق ضوابط وآليات معينة على رأسها الدرجة الوظيفية للمتقدم بأن يكون مدير إدارة والخبرة، على أن تغادر البعثة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الامتحانات حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة فى السودان بداية إبريل المقبل.

قررت وزارة التربية والتعليم نقل الكنترول الخاص باختبارات الثانوية العامة المصرية فى السودان، من الإدارة العامة للامتحانات إلى مكان آخر لم يتم الإعلان عنه.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من مرحلة المراجعة لأرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالسودان، موضحة أنه تم تسليم الإحصاءات الخاصة بالطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة المصرية بالسودان إلى المطبعة السرية، وتم طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى السودان وتظريفها.

أكد مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إرسال استمارات الطلبة الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة فى السودان للعام الدراسى الحالى، إلى أعضاء البعثة المصرية لكتابتها من قبل الطلبة وتم مراجعتها من جانب الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة قبل عقد الامتحانات للطلبة

ويختبر الطلاب فى الثانوية العامة فى السودان وفقا للنظام القديم وليس نظام البوكليت، على أن يتم تطبيق قانون الغش على من يخل بأعمال الامتحانات أو محاولة الغش بأى وسيلة إلكترونية أو تقليدية أو أى ملاحظ يتهاون فى أعمال الامتحانات.

 

 

السودان
السودان

 

 

 


التربية والتعليم

جدول الدور الأول

الثانوية العامة في السودان

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