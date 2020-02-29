اليوم السابع
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وزيرة التضامن : لائحة قانون الجمعيات ستصدر قريبا وتتضمن جزء من التطوع

السبت، 29 فبراير 2020 04:27 م
وزيرة التضامن : لائحة قانون الجمعيات ستصدر قريبا وتتضمن جزء من التطوع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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شهدت اليوم السبت ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، حفل تكريم أعضاء اللجنة العليا المنظمة والمتطوعين لأول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص، والتي أقيمت فى مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص،  والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص والفنان الكبير حسين فهمي ، سفير للأولمبياد الخاص الدولي ، والدكتور أحمد الشيخ ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة نيابة عن وزير الشباب والرياضة. 
 
وقدمت القباج ، التحية للشباب المتطوعين في تنظيم الأولمبياد الخاص المصري، مشيرة إلى أن المتطوعين كانوا سببا في نجاح الأولمبياد الخاص ، قائلة : "شرفتم مصر على مستوى إفريقيا كلها لأنهم رأوا عطاء المصريين"، مضيفة أن العمل مع ذوي الإعاقة يعطي الكثير من السعادة. 
 
كما قدمت القباج ، الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصري  على مساهمتهم في إنجاح الدورة من خلال مساهمته بـ 100 متطوع كانوا يقدمون خدمات  الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات، والتعامل مع 200 مصابا بالبطولة لافته الى  أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية التي ستصدر قريبا سيكون بها جزء كبير من التطوع وسيكون أكثر تنظيما من خلال توفير قاعدة  بيانات قومية وتنظيم على مستوى الجمهورية وفي كافة القطاعات ، مؤكدة  على اهتمامها الشديد بقضية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحفيزهم وإخراج أجمل ما فيهم. 
 
دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص هي الأولى من نوعها على المستوى القاري وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 800 رياضي يمثلون 42 دولة إفريقية.
 
 
 
 
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وزيرة التضامن

نيفين القباج

لائحة قانون الجمعيات

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