الزراعة: اتفاق مصري فرنسي لترميم كوبري إيفيل المعلق بحديقة الحيوان.. صور

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، الكوبرى المعلق داخل حديقة الحيوان بالجيزة، والذى صممه وأشرف على تنفيذه المهندس الفرنسى الشهير جوستاف إيفل، قبل أكثر من مائة وعشرين عاما، وكان حاضرا فى عدد من مشاهد الأفلام السينمائية للفنانة شادية وعبد الحليم حافظ.

وطلب "القصير" من السفير الفرنسى دعم بلاده لمشروع تطوير وإعادة تأهيل الكوبرى المعلق، كى يكون أحد المزارات الهامة فى حديقة الحيوان خاصة إنه أحد رموز الصداقة بين البلدين، والذى صممه المهندس الفرنسى الشهير "جوستاف إيفل"، موضحا أن الكوبرى المعلق فى حديقة الحيوان يقع فى أعلى نقطة فى الحديقة ليكون شاهدا على روعة المكان وما يحتوى من حيوانات وطيور ونباتات نادرة.

وأعرب السفير الفرنسى عن استعداد بلاده للمساعدة فى إعادة تأهيل الكوبرى المعلق داخل حديقة الحيوان باعتبارها أحد رموز الصداقة بين مصر وفرنسا نظرا للطابع التاريخى للحديقة المتميزة على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى إن زيارته لحديقة ليست الاولى ولكنها ضمن عدة زيارات سابقة اكدت ان الحديقة تشهد طفرة كبيرة فى النهوض بها وتطويرها خلال الفترة الأخيرة.

واستكمل وزير الزراعة جولته يرافقه السفير الفرنسى ونائب وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وعدد من أعضاء روتارى جيزة كرنك والمهتمين بالرفق بالحيوان، جولتهم داخل الحديقة بزيارة حديقة حيوانات الطفل والمتحف الحيوانى والجبلاية الملكية ، حيث أشاد السفير الفرنسى بحديقة الحيوان وما تشهده من تطوير داخلها.

وإفتتح وزير الزراعة والسفير الفرنسى حديقة حيوانات الطفل، حيث أشاد "القصير" بأهمية حديقة حيوانات الطفل الجديدة والتى تم إفتتاحها لزوار الحديقة لأول مرة، نظرا لأهميتها نظرا لدورها التعليمى والتثقيفى للطفل مؤكدا أهمية إضفاء الطابع التاريخى للدولة المصرية على جميع برامج التوعية داخل حديقة الطفل وزوار الحديقة لتكون بمثابة طريق التعرف على التاريخ والتراث المصري، والتى لفتت انتباه زوار الحديقة لتميزها بعدد من الحيوانات والطيور النادرة.

وأشاد وزير الزراعة بارتفاع مستوى النظافة داخل حديقة الحيوان ومستوى الرعاية للحيوانات والطيور النادرة داخل الحديقة مشيرا إلى إن الحكومة تبحث مصادر تمويل لاستكمال أعمال التطوير داخل الحديقة حتى تكون مزارا سياحيا كبيرا للمصريين والأجانب.

ومن جانبه قام السفير الفرنسى بالتقاط عددا من الصور التذكارية مع ببغاوات الحديقة، وعدد من الحيوانات النادرة والمحببة لدى الأطفال خلال زيارتهم لحديقة الطفل الجديدة، مشيدا بما شهده خلال زيارته الأخيرة لحديقة الحيوان بتطورها ونظافتها وكفاءة جهازها الإداري.

وشدد وزير الزراعة على انه يتابع كل المواقع التابعة لوزارة الزراعة للتأكد من أعمال التطوير المستمر والإدارة الجيدة لهذه الأماكن التى تعد رمزا للدولة المصرية، مشيرا إلى تواصله المستمر مع مختلف القائمين على إدارة كافة مواقع العمل التابعة لوزارة الزراعة لتقديم الخدمات اللازمة للجمهور.

ولفت وزير الزراعة إلى إنه يجرى حاليا رفع كفاءة العمل داخل الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة سواء بدمج الأجهزة المتشابهة أو فصل بعض الجهات غير المتشابهة بهدف تحقيق أعلى كفاءة من الإداء الحكومى لأن الإدارة الجيدة هى الوسيلة المناسبة لتحقيق النجاح للعمل الحكومى وليس بتعقيد الأداء.