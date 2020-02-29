اليوم السابع
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البيئة تشن حملة لفحص عوادم السيارات فى المخالفة المحافظات

السبت، 29 فبراير 2020 01:04 م
البيئة تشن حملة لفحص عوادم السيارات فى المخالفة المحافظات حملة مرورية لفحص عوادم السيارات
كتبت آية دعبس

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نفذت وزارة البيئة، حملة مرورية لفحص عوادم السيارات بالفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية الهواء، حيث تم فحص عادم 32 سيارة وذلك بالطريق الساحلى الجنوبى لبحيرة قارون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتوعيتهم بضرورة ضبط عوادم مركباتهم للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها حفاظا على الصحة والبيئة.

كما شن فرع الشرقية حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بمدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تم خلالها فحص 101 سيارة، تبين مطابقة 86 سيارة ومخالفة 15 سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل وزارة البيئة دورها الرقابى فى التفتيش على المنشآت المختلفة، حيث قام فرع الشرقية بشن حملة تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة فى مجال صناعة الملابس والمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ورشة العمل التدريبية حول "اساليب الرصد والتقييم لنظام إدارة المخلفات الصلبة"، ضمن سلسلة ورش العمل التدريبية التى وجهت بتنفيذها وزيرة البيئة فى إطار خطة عمل البرنامج الوطنى للمخلفات حيث اكدت الوزيرة على ان الفروع الإقليمية هى أذرع الوزارة التنفيذية فى المحافظات لذا فإن تنظيم مثل هذه الدورات يقدم تصور معرفى شامل ومجموعة من التجارب التطبيقية لدعم الخبرات وتنفيذ منظومة فعالة ومتكاملة لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت فؤاد ان هذه الدورات تستهدف العاملين بإدارات المخلفات بالفروع الإقليمية التابعة للوزارة فى انحاء الجمهورية وذلك لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بها لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لرفع كفاءة العمل وتطوير الأداء التنظيمى الذى بدوره يؤدى الى خلق جيل جديد من الكوادر ذو كفاءة عالية فى تنظيم إدارة المخلفات ومن ثم النهوض بمنظومة النظافة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وتضمنت الورشة التعريف بمفاهيم الرصد والمتابعة والتقييم لنظام إدارة المخلفات الصلبة وتعريف المشاركين بالأدوات اللازمة لإنشاء نظم الرصد والتقييم وكذلك صياغة المؤشرات والأهداف والنواتج كما تضمنت الورشة فى اليوم الثانى التركيز على كيفية العمل بتلك النظم من خلال تطبيقات عملية على مهام كل من جهاز إدارة المخلفات والفروع التابعة للوزارة وصياغة المؤشرات وكيفية استخدامها فى قياس الأهداف والنواتج من خلال تشكيل مجموعات عمل لوضع تصور مبدئى لنظم الرصد والمتابعة والتقييم للجهاز والفروع وكذلك الجهات المعنية العاملة مع كل منهما بما فى ذلك وضع مقترح مبدئى للأنشطة والجدول الزمنى لتنفيذها.

 

الجدير بالذكر ان البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة فى 4 محافظات "قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ" بالتعاون مع شركاء التنمية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى هذه المحافظات.

ونفذ جهاز شئون البيئة بقنا بالتعاون مع مبادرة هنجملها حملة تشجير بكلية الدراسات الاسلامية والعربية، تضمنت زراعة 150 شجرة زيتون ورمان وندوة حول فوائد التشجير والحفاظ على البيئة، وذلك فى اطار مبادرة اتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى التى اطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتناولت الندوة دور الأديان السماوية فى الحفاظ على البيئة و زراعة الاشجار و العمل على تحقيق التنمية المستدامة، وكيفية انتاج اشجار مثمرة من خلال بذور الفواكه ، كما تم عرض اهداف مبادرة هنجملها ومنها مواجهة آثار الاحتباس الحرارى والحد من مخاطره، والعائد الاقتصادى على الفرد والمجتمع ، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

 وفى سياق متصل، قام جهاز شئون البيئة بالفيوم بتنفيذ عدد من الندوات البيئية بمدارس الفيوم لرفع الوعى البيئى لدى الأطفال، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتكثيف الأنشطة التوعوية لكافة الفئات وخاصة النشء لإعداد جيل من حراس البيئة، كما تأتى ضمن فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر.

وتم تنفيذ ندوة لعدد 45 طالب وطالبة بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية حول البيئة وملوثاتها وأهمية حماية مجتمعنا بتعديل السلوكيات البيئية، وكيفية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية.

 


وزارة البيئة

تلوث الهواء

عوادم السيارات

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