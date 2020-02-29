التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة دعم إضافى للمحافظات خلال العام المالى الحالى قدره 2 مليار جنيه للبدء فى تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق وتضمن 197 طريق بطول 840 كم فى 12 محافظة كمرحلة أولى وهى "الجيزة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بنى سويف – الفيوم – المنيا"، لافتاً الى انه سيتم تنفيذ عدد 2652 طريق بطول 6587كم بتكلفة قدرها 12.7 مليار جنية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين .

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن الدعم الإضافى العاجل يتضمن تخصيص 236 مليون جنية لتطوير ورفع كفاءة 13 طريق بمحافظة المنوفية و 234 مليون جنية لـتطوير 17 طريق بمحافظة الدقهلية ، و 226 مليون جنية لتطوير 13 طريق بالشرقية ، و221 مليون جنية لتطوير 29 طريق بالغربية ، و 210 مليون جنية لتطوير 3 طرق بالقليوبية ، و 210 مليون جنية لتطوير 28 طريق بالبحيرة ، و210 مليون جنية لتطوير 20 طريق بكفر الشيخ ، بالإضافة الى تخصيص 140 مليون جنية لـ 30 طريق ببنى سويف و 126 مليون جنية لـ 16 طريق بالمنيا ، و116 مليون جنية لـ 4 طرق بالجيزة ، و23 مليون جنية لـ 8 طرق بدمياط .

وأشار شعراوى الى أنه تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتى النقل والتنمية المحلية ومشاركة الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات حيث وضعت الطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادى فى الأولوية العاجلة لدعم وتنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادى بين المدن الرئيسية بالإضافة إلى تيسيير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وتنشيط حركة التجارة الداخلية ، لافتاً الى التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع فى تنفيذ تلك الطرق بأعلى المواصفات وبجودة عالية خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات المطلوب رصفها ورفع كفاءتها وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2050 مشروع خلال العام المالى الماضى بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، ويتم خلال العام المالى الجارى تنفيذ 2000 مشروع ايضا بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه مؤكداً ان التخطيط للمشروع القومى للطرق يهدف الى إنشاء طرق جديدة تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وللتواصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق المدن ولتقديم مستوى عالى من الخدمة للمواطنين .