اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: إطلاق مشروع "مودة " بمراكز الشباب فى 7 محافظات

السبت، 29 فبراير 2020 12:21 م
التضامن: إطلاق مشروع "مودة " بمراكز الشباب فى 7 محافظات برنامج مودة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يطلق المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعى صباح اليوم بمحافظة أسوان أولى فاعلياته التدريبية لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الامم المتحدة للسكان

وقالت راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن انطلاق التدريبات بمراكز الشباب يعد منعطفا هاما داخل البرنامج ويهدف الى الوصول لقاعدة عريضة من المستهدفين على نحو موازى للعمل بالجامعات وايصال الرسائل الخاصة بالبرنامج لهم مشيرة الى انطلاق هذه التدريبات فى نسختها الاولى خلال الفترة من 29 من فبراير الجارى وحتى 5 من مارس المقبل ستشمل 7٧ محافظات هي: "أسوان، الوادى الجديد، وقنا، والأقصر، وسوهاج، والبحر الأحمر وأسيوط"، باستهداف 700 شاب .

واوضحت راندا فارس، أن هذه التدريبات سيقدمها كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبى الخاص بالمشروع واعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب ورش تفعالية حول تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وان التدريبات ستتم بمحافظة اسوان بمركز شباب مدينة دراو يليها محافظة الاقصر بمركز شباب الزينية بحرى بمحافظة الأقصر يليها مركز شباب الترامسة محافظة قنا يليها مركز شباب نيدة بمحافظة سوهاج يليها مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر يليها مركز شباب مسرع بمحافظة أسيوط يليها مركز شباب الخارجة بالوادى الجديد 

يذكر أن مشروع مودة والذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بهدف الى الحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 35 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبى تم اعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب فى الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا و رفع وعى تلك الفئة من الشباب فى سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد فى حل الكثير من المشكلات.

كما أطلق مشروع مودة المنصة الرقمية والتى تم اطلاقها للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوى لاكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة. www.mawadda-eg.com

 


التضامن

مشروع مودة بمراكز الشباب

اخبار مصر

اخبار مصرية

برنامج مودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التضامن تعلن ختام البرنامج التدريبى لمشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة

الخميس، 20 فبراير 2020 02:23 م

جامعة حلوان: تدريب 15826 طالبا بمشروع مودة وتأهيلهم للزواج

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 09:44 ص

التضامن: تدريب 200 ألف طالب بالجامعات ضمن مشروع "مودة" لحماية كيان الأسرة.. استهداف 500 ألف شاب من خلال المنصة الإلكترونية خلال عام 2020.. وإعداد دليل تدريبى لبناء قدرات أعضاء مكاتب تسوية النزاعات بوزارة العدل

الأحد، 05 يناير 2020 11:30 م

شاهد فى دقيقة.. التضامن تواجه حالات الطلاق بالمنصة الإلكترونية لمشروع"مودة "

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 12:00 م

وزارة التضامن تعمم مشروع "مودة" فى الجامعات لنشر ثقافة الحفاظ على كيان الأسرة.. وزيرة التضامن: المنصة الإلكترونية تستهدف الوصول إلى مليون شخص سنويا.. والمبادرة تستهدف تأهيل الشباب لتأسيس بيت وتربية أبناء أسوياء

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 08:00 م

وزيرة التضامن: "مشروع مودة" يهدف للحفاظ على وحدة الأسرة والحد من نسب الطلاق

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:28 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة