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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: إنشاء 157 موقعا سكنيا على غرار الأسمرات بالمحافظات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: إنشاء 157 موقعا سكنيا على غرار الأسمرات بالمحافظات الأسمرات - صورة أرشيفية
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 
 
 

تطوير العشوائيات يؤكد إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنه 2020

 

غدا اجتماع آلية التنسيق الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

 

الحكومة: مشروع "كيما" ومحلج الفيوم المطور جاهزان للافتتاح

 

الرقابة المالية تُفعل التغطية التأمينية لـ22 مليون طالب ضد أخطار الوفاة والحوادث

 

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار لحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

 
 

وزيرة الصحة تدعو لتوفير لقاحات كورونا فور ثبوت فاعليتها بالمجان للدول منخفضة الدخل

 
 

 


أخبار × 24ساعة

الأسمرات

كارت ذهبى

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