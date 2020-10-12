تطوير العشوائيات يؤكد إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنه 2020

كتب-أحمد صلاح العزب

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا على أهمية تطوير العشوائيات والعمل على تأمين حياة الناس، مشيرًا إلى أنه سوف تُعلن مصر خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2020 وسيتم عمل تطوير العواصم والمدن على غرار بشاير الخير والاسمرات.



وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن بعض الأماكن والمدن تظهر بشكل جيد وآمنة، لكن على الرغم من ذلك سنعمل على تطويرها وتجميلها لكى تكون على غرار المدن العالمية.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات اننا سنعمل على تعميم تجربة الأسمرات وبشاير الخير فى كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أننا جميعا نرغب أن يكون عام 2030 أن يتم التباهى بصورة مصر وجمالها.

وأشار صديق، إلى أن العالم سيحكى عن مصر بعد 2030، مؤكدا أنه تلقى اتصالا من السفارة اليابانية والبريطانية لرؤية التجربة المصرية والبنك الدولى أعطى توصية لتطوير العشوائيات.

وقال مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع الاسمرات تم فى 18 شهرا والقيادة السياسية مهتمة وتقوم بدعم المشروعات لتطوير العشوائيات، مؤكدًا أنه يتم العمل على القيام بمشروع ومجتمع متكامل من مساجد ومدارس ومستشفيات وخدمات للمواطنين.