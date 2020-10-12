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حماية المستهلك: حصر المدارس غير الملتزمة برد الـ25% من مصروفات الباص..وتغريم المخالفين

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:15 م
حماية المستهلك: حصر المدارس غير الملتزمة برد الـ25% من مصروفات الباص..وتغريم المخالفين جانب من المداخلة الهاتفية
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جار حصر المدارس غير الملتزمة برد الـ25% من مصروفات "الباص" عن العام الدراسى 2019/2020، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدا إن استجابة المدارس الدولية التى تم توجيه الجوابات الخاصة بنا لهم بناء على شكوى أولياء الأمور، والتى وصلت إلى 1650 شكوى، وذلك بعدما تجاهلوا القرارات التى اتخذتها مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الاستجابة جاءت من المدارس والجامعات الدولية والخاصة بكل أنواعها، وأن الاستجابة جاءت بنسبة أكثر من 80%.

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المدارس التى لم تستجيب لتوجيهات حماية المستهلك، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وسيتم تحويلهم إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، ثم بعد ذلك يتم تحويلهم إلى المحكمة الاقتصادية، ويتم تطبيق الغرامة على المخالفين والتى تكون مليون جنيه، وعندما يتم تكرار المشكلة تكون الغرامة 2 مليون جنيه.

وأضاف، أنه الآن يتم حصر المدارس غير الملتزمة بتنفيذ القرارات التى اتخذتها مؤسسات الدولة على اختلاف مهامها بخصوص ما يتعلق بمصروفات المدارس، ويتم التأكيد عليهم.

 


مصروفات الباص

المدارس الدولية

مصروفات المدارس

اليوم السابع بلس

جهاز حماية المستهلك

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