تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. غدا غلق باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

كتب محمد صبحى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن اللجنة العليا للتنسيق قررت غلق باب تسجيل الرغبات غدا الثلاثاء بموقع التنسيق الإلكترونى.

وأضاف السيد عطا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تواصل اللجنة العليا للتنسيق فرز رغبات الطلاب شهادات الدبلومات الفنية لتوزيعها على الجامعات وترشيحهم للكليات تمهيدا لإعلان النتائج بموقع التنسيق الإلكترونى.

كان السيد عطا قال إنه تم مد باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الأول لشهادات الدبلومات الفنية مع طلاب الدور الثانى.

وتابع رئيس قطاع التعليم العالى، أن عدد طلاب شهادات الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 165 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على فرز الرغبات بصورة يومية لترشيح الطلاب على الجامعات.