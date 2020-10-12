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وزيرة التضامن تعلن عن توفير كارت ذهبى للمسنين للحصول على الخدمات الخاصة بهم

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:51 م
وزيرة التضامن تعلن عن توفير كارت ذهبى للمسنين للحصول على الخدمات الخاصة بهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن ليست فى خدمة المواطن المصرى فقط، ولكننا أيضًا نسأله أن يخدم معنا، مؤكدة أنها تؤمن أن المواطن المصرى فاعل وعنصر أساسى فى العملية التنموية، مشيرة إلى أنها ضد المواطن الذى يتلقى الخدمات فقط لأنه أنضج من ذلك، وأن مصر تحتاج إلى أن تقوم بمساعدة جميع أبنائها، مؤكدة أنه سيتم توفير كارت ذهبى للمسنين للحصول على الخدمات الخاصة بهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال لقاء تليفزيونى اليوم الإثنين، ببرنامج بالورقة والقلم، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى على فضائية"ten"، أن المواطن المصرى من الممكن وهو يستقبل خدمة خاصة به يشارك فى تلبية خدمة أخرى لمواطن أخر، فنحن نحترم المصريين وحقوقهم وقدراتهم وشفافيتهم فى تلقى الخدمات، مشيرة إلى المواطنين الذين يريدون التطوع بالعمل والمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعى عليهم الاتصال على الهاتف الخاص بالوزارة على رقم 150، فالتطوع يمكن أن يكون بالجهد أو الوقت، وسيجرى قريبا إطلاق حملة للتطوع سواء بالوقت أو الجهد أو الموارد المالية، أو بتوصيلة، أو أن يكون المتطوع مرافقا لشخص مسن، أو يشارك فى مؤسسة رعاية ويلعب فيها مع الأيتام، أو أن يكون مراقبا إيجابيا ليبلغ عمن يحصل عن خدمات دون أن يستحقها.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن الوزارة أطلقت خدمة للمسنين فوق الـ70 عامًا بأن يحصل على إعفاء كامل من تكلفة المواصلات العامة، وأن من هم فوق الـ60 عامًا سيكون بتخفيض 50% فقط من تكلفة المواصلات العامة، ويكون تطبيق القرار ببطاقة الرقم القومى، وسيكون بعد ذلك بكارنية خاص للمسنين، وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، مؤكدة أنه سيتم مستقبلا توفير كارت ذهبى للمسنين للحصول على الخدمات الخاصة بهم.

 


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