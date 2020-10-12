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الحكومة: إنشاء 157 موقعا سكنيا على غرار الأسمرات وبشاير الخير بالمحافظات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:30 م
الحكومة: إنشاء 157 موقعا سكنيا على غرار الأسمرات وبشاير الخير بالمحافظات جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات، بالمحافظات على غرار مشروعى "الأسمرات" و"بشاير الخير"، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية.
 
وأكد رئيس الوزراء أن ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تعمل الحكومة عليه حاليا، فى إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها. 
 
وعرض مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية تقريرًا حول مواقع التطوير المقترحة لتنفيذ المشروع بعدد من المحافظات، لافتًا إلى أنه تم تقسيمها إلى مناطق ذات الأولوية الأولى، وعددها يقدر بـ 47 منطقة، بمساحة تزيد على 2500 فدان، ثم مناطق ذات الأولوية الثانية، وتقدر بـ 70 منطقة، بعدد من المحافظات، بمساحة 1889 فدانًا، وأخيرًا مناطق ذات الأولوية الثالثة تقدر بـ 40 منطقة، بمساحة 2448 فدانًا، بإجمالى 157 موقعًا على مستوى الجمهورية.
 
 ثم تناول المهندس خالد صديق على نحو تفصيلى، الموقف الخاص بمواقع التطوير فى كل محافظة على حدة، لبحث موقع ومساحة كل حالة، وتصور التطوير، وتتوزع تلك المواقع فى 21 محافظة، هي: القاهرة، ودمياط، والغربية، وبورسعيد، والدقهلية، والجيزة، والسويس، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، وبنى سويف، والمنيا، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان.
وكلف رئيس الوزراء بإعداد ملف متكامل بييانات كل قطعة أرض مقترحة، من حيث ولايتها، وموقف توصيل المرافق لها، حتى يتم العرض بصورة متكاملة على رئيس الجمهورية.
جانب من الاجتماع (1)
 
جانب من الاجتماع (2)
 
جانب من الاجتماع (3)
 
جانب من الاجتماع (4)

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