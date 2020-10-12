الإسكان الاجتماعى يعلن عن طرح 125 ألف وحدة سكنية بداية الأسبوع المقبل

كتب محمد عبد المجيد

قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنها خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه بالإسراع فى الإعلان الإسكاني الجديد بعدد 100 ألف وحدة إسكان اجتماعى، مشيرة إلى أن شروط التقدم تنتظر الاعتماد من مجلس الوزراء، وأن المبدئيات ستكون حدود الدخل للأسرة 6000 جنيه، مشيرة إلى أنهم ومع بداية الأسبوع المقبل سيتم طرح 125 ألف وحدة سكنية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، على أنه سيتم الإعلان كذلك على 25 ألف وحدة إسكان للدخل المتوسط بمساحات 100، و110، و120 مترا، وسيتم إتاحتها لفئات الدخل حتى 9 آلاف جنيه.

وأشارت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أنهم مع بداية الأسبوع المقبل سيتم طرح 125 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن، منها 10 مدن إسكان اجتماعي، و9 مدن للإسكان المتوسط، مؤكدة على أن وزارة الإسكان بعد ذلك ستعلن عن طرح 125 ألف وحدة أخرى دون شروط دخل ولن تتمتع بأى صورة من صور الدعم.