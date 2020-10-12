وزير الاتصالات يعلن إتاحة الخدمات الحكومية عبر تطبيقات الموبايل نوفمبر المقبل

كتب محمد عبد المجيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه اجتمع اليوم الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروع مصر الرقمية، وتم عرض معدلات استخدام المواطنين للخدمات الإلكترونية، وتزايد عدد المواطنين فى استخدام الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية، وكذلك تم عرض الخطة الزمنية لإطلاق باقى منافذ تقييم الخدمة، والتي ستقدم ليست فقط على المنصة الموجودة على الانترنت، ولكنها أيضا ستكون متاحة فى تطبيقات الموبايل خلال شهر نوفمبر المقبل، ويتم تقديمها أيضًا للمواطنين الذين لا يرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر من خلال مكاتب البريد، ومن خلال مركز اتصال يجرى حاليا إعداده لكى يقوم بهذه الخدمات بالنيابة عن المواطن.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن أبرز الخدمات التى يقبل عليها المواطنين من خلال هذه المنصة هي الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين، ربما لأن الشريحة التى تستفيد بهذه البطاقات شريحة عددها كبير.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على إن هناك حزم من الخدمات المستقبلية التى ستقدم عبر منصة مصر الرقمية، ومنها خدمات الأحوال المدنية، وحزم تابعة لوزارة الإسكان، وخدمات أخرى للشهر العقارى، وكذلك السجل التجارى والتأمين الصحى، وستطلق الخدمات تباعا حتى نهاية العام الجارى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى أن الخدمات عبر التطبيقات الهواتف المحمولة ستكون متاحة خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك من خلال البريد ومن خلال مراكز الاتصال.