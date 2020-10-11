حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 93.5 %

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..

التعليم تبحث اليوم آخر استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد

وزير الرى يناقش الخطة الإعلامية وبرامج رفع الوعى المائى بالقضايا الملحة

الجيزة تعلن دخول 68 مدرسة و1287 فصلا جديدا للخدمة العام الدارسى الجديد.. صور