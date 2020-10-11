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حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 93.5 %

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 93.5 % متعافين من كورونا -أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..
 
 

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