الجيزة تعلن دخول 68 مدرسة و1287 فصلا جديدا للخدمة العام الدارسى الجديد.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة استعدت للعام الدراسى بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بإجمالى 1287 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشار المحافظ أن المدارس المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى تتنوع ما بين مدارس إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وتم إستكمال الأعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئى لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مشيراً إلى أن العام الحالى سيشهد لأول مرة دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى .

وقال المحافظ أن المدارس تساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشدداً على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد .

وأوضح راشد أن المدارس الجديدة هى مدرسه براعم مصر الرسمية لغات ومدرسة الجيل الجديد تعليم اساسي ومدرسة رياض الصالحين ثانوي والسلام الرسمية لغات وذات النطاقين تعليم اساسي وطارق بن زياد الرسمية لغات وخديجة بنت خويلد تعليم اساسي وأحمد شوقي ثانوي و6 أكتوبر تجريبي متميز ومدرسة القادة تعليم أساسي والمصرية اليابانية بالحي الثالث والصديق تعليم اساسي والفيروز تعليم اساسي والإمام محمد عبده الثانوية والشيخ الشعراوي الثانوية بمدينة 6 أكتوبر ومدرسة عز الدين الفقي إعدادي و الزهراء الابتدائيه المشتركه وترسا الابتدائيه المشتركه والنصر الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس .

و مدرسة كرم نوفل وعرب الهايره وغمازه الصغرى تعليم أساسي ومدرسة عبد الكريم خضر الثانويه المشتركه وعرب ابو ساعد الابتدائيه والشهيد المجند سيد ابراهيم عيد تعليم اساسي بمركز ومدينة الصف ومدرسة الابطال تعليم اساسي والمنال الإعدادية ودار الهدى الرسميه لغات والزيدية الحديثة تعليم أساسي و 6 اكتوبر الإبتدائية بمركز ومدينه اوسيم ومدرسة النجاح وأبو بكر تعليم اساسي وعمر بن الخطاب الابتدائية والشيخ عبد العظيم فشول تعليم اساسي والزيني تعليم اساسي .

وعزبة قرني تعليم اساسي وحمزة بن عبد المطلب تعليم اساسي وصول الابتدائية المشتركة والصالحية منية الرقة الإبتدائية وأطفيح الابتدائية الحديثة المشتركة وكفر قنديل الإبتدائية بمركز ومدينة أطفيح و مدرسة الإبداع الإعدادية ودار الأرقم تعليم اساسي والاصدقاء الثانويه والشهيد احمد محمد ابراهيم مرسي والياسمين تعليم اساسي والمساندة الإبتدائية المشتركة بمركز ومدينة العياط .

ومدرسة العمدة عبد الرحمن ابو المجد طلبه ثانوي وميت رهينه الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين ومدرسة الامل الابتدائيه والمصطفى الثانوية بمركز ومدينة منشأة القناطر ومدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية والقصر الإعدادية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومدرسة الاسراء الإعدادية ونور المعارف تعليم اساسي والصفا والمروة تعليم اساسي وجزيرة الوراق الحضر وعباس العقاد بحي الوراق ومدرسة الوسام الرسمية لغات والنهضة المتميزة لغات بحي جنوب الجيزة ومدرسة الاتحاد تعليم اساسي ونور الحرية بحي شمال الجيزة ومدرسة الفراعنه الرسمية لغات وأحمد بهجت الرسميه للغات بحي الهرم ومدرسة الكرامة الثانوية بنات والقدس تعليم اساسي بحي العجوزة ومدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية والاحلام تعليم اساسي بحي بولاق الدكرور ومدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بحي العمرانية .













