وزير الرى يناقش الخطة الإعلامية وبرامج رفع الوعى المائى بالقضايا الملحة

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس هشام صابر رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى والمهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى للوزارة وذلك لمناقشة الخطة الإعلامية خلال الفترة القادمة وتكليفات الوزير فى هذا الشأن.

ووضعت وزارة الرى عدد من الأسس والإجراءات التى تضمن توجيه الرسالة الإعلامية بين الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، حيث أوضحت الوزارة أن التوجيه المائى ينفذ برامج لرفع الوعى المائى بأهم القضايا الملحة للمياه، والتصنيف للنقل الجزئى والتدريجى لإدارة المياه لبعض الروابط، وبرامج التكامل الاجتماعى، والإعلام والتوعية والطرق الإرشادية لترشيد استخدام المياه، وتقييم الأداء وتحديد الاحتياجات، والتواصل بين الروابط والجهات المعنية لتحديد أهم المشكلات وطرق الحل، إلى جانب برامج الجوانب المؤسسية للروابط.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار توجهات الحكومة نحو الاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى واستخدام أساليب الرى الحديث وتفعيل التعاون بين إدارات التوجيه المائى وإدارات المشروعات داخل كل إقليم وتحقيق الأهداف المنوط بها قطاع تطوير الرى ولتحقيق أعلى معدل من الأداء.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ مؤتمرات الجماهيرية مع المزارعين وربط مستخدمى المياه وهى ما ساهمت بشكل كبير فى نشر الوعى وثقافة الترشيد فى استهلاك المياه حيث أن تبادل الخبرات والممارسات الخاصة بترشيد المياه تأتى بأثر إيجابى لأن المزارعون لديهم القدرة الكبيرة على التواصل مع بعضهم البعض كما أنها تساهم فى خلق روح التعاون بين المزارعون والمسئولون وتعمل على التوعية بشكل فعال حيث يكون هناك فرصة للسؤال والتحاور بين المسئولين والمزارعين .