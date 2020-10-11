القومية للأنفاق تنتهى من تلقى طلبات الوظائف الشاغرة.. والنتيجة قريبا

كتب رضا حبيشى

انتهت اليوم الأحد الفترة التي حددتها الهيئة القومية للأنفاق للتقديم لوظائف المهندسين الشاغرة بها وعدد 227 مهندسا فى عددٍ من التخصصات المتنوعة، حيث استمر تلقى طلبات التقديم للوظيفة منذ 24 سبتمبر الماضى، حيث متوقع إعلان النتيجة قريبا.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت عن حاجتها للتعاقد على 227 وظيفة هندسية بمختلف التخصصات بحد اقصى للسن 28 سنة وتقدير جيد جدا على الأقل، على أن يكون من المقيمين الدائمين بالقاهرة الكبرى، وحاصل على مؤهل من إحدى الجامعات المصرية الحكومة أو المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرى.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق مد فترة تلقى أوراق شغل وظائف شاغرة لـ227 وظيفة مهندس فى عددٍ من التخصصات المتنوعة لتنتهى اليوم بدلا من 27 سبتمبر الماضى، بينها مهندسى إشارات واتصالات ومهندسى ميكانيكا ومهندسى كهرباء ومهندسى تصميم وإنشاء مدنى ومهندسى تنفيذ ومهندسى طرق ومهندسى عمارة وأخصائيى حصر ومستخلصات.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه يمكن التعرف على شروط الوظائف من خلال الرابط التالى: https://www.nat.org.eg/arabic/jobs.html.