القوى العاملة تتابع حالة عامل مصرى فقد بصره بإحدى عينيه فى حادث سير بالكويت

كتب أسامة عبد الحميد

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بمتابعة حالة العامل المصرى الذى تعرض لحادث سير، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية والتعويض المناسب، فضلًا عن التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبى المعالج.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالى بالكويت، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات عن المصرى المصاب، ويدعى أيمن سعد عبد الوهاب، ويعمل بإحدى شركات الأغذية سائق موتوسيكل، حيث تعرض لحادث سير فقد على أثره البصر بإحدى العينين وبعض الكسور والكدمات.

وأضاف الملحق العمالى، أنه بالتواصل مع المصاب أفصح عن رغبته فى العودة للوطن لاستكمال علاجه، مشيرا إلى أنه بالتواصل مع كل من سعد البليس مدير الشركة، وحماده حسنى مسئول الموارد البشرية، وإسلام سعيد المسئول القانونى، أفادوا أنهم بانتظار عرض المصاب على الصحة المهنية لتحديد نسبة العجز والتعويض، فضلا عن أنه تم تحرير محضر بواقعة الحادث ضد المتسبب وتحويله إلى القضاء لصرف التعويضات من شركات التأمين.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالى عن ضرورة قيام المصاب بتوكيل أحد مكاتب المحاماة لمتابعة قضايا التعويضات حال إذا رغب فى العودة للوطن قبل صدور الأحكام وصرفها بنفسه، لافتا إلى أن حالته الصحية مستقرة الآن، وقامت الشركة بتوفير سكن خاص له وتوفير المعيشة له، وتخصيص من يتولى رعايته الغذائية والطبية لحين الانتهاء من إجراءات عودته.