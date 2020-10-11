اليوم السابع
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التعليم تبحث اليوم آخر استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:29 ص
التعليم تبحث اليوم آخر استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،  ظهر اليوم الأحد، اجتماعا موسعا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديرى المديريات ومسئولى التعليم العام على مستوى الجمهورية لبحث الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسى الجديد فى ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.
 
وقالت مصادر مسئولة، إنه من المقرر أن يتم مناقشة الاجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها داخل المدارس لحماية الطلاب من كورونا، وتوجيهات الوزارة الخاصة بغلق أى منشآة فى حالة ظهور كورونا، والوقوف على الموقف النهائى لتسليم الكتب المدرسية وموقف الصيانة البسيطة للمدارس ومجموعات التقوية التى تنظمها المدارس مع الإدارات كبديل للدروس الخصوصية، لتحقيق عام دراسي منضبط.
 
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، "اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى أيام الحضور فى كل صف دراسى للعام الدراسى الجديد.
 
- يبدأ العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر 2020
 
 -  الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.
 
ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع
 
- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي  الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.
 
ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي  لحضور الطالب على مستوى المدرسة.
 
- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا.
 
- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.
 
 

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

بدء الدراسة

طارق شوقى

وزير التربية والتعليم

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