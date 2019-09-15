أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

مفتى الجمهورية يوضح حكم نشر الشائعات.. ويؤكد: حرام نشرها وترويجها

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

التعليم تبدأ تدريب المعلمين فى النظام الجديد وتستمر طوال العام الدراسى

الصحة: تطبيق الميكنة الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل

البابا تواضروس يحاضر فى مؤتمر الأسر الجامعية بوادى النطرون

التعليم تبحث عبر الفيديو كونفرانس تدريب معلمى الثانوى فى النظام الجديد

وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون غدًا

التضامن: دعم فنى للمديريات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة

الصحة: إجراء 929 عملية جراحية بمستشفى الرمد منذ انطلاق منظومة التأمين الصحى

الصحة: مستعدون لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات جدد

القوى العاملة: نتابع صرف مستحقات ونقل جثمان عامل سقط فى خلاط أسمنت بالكويت