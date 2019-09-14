الصحة: تطبيق الميكنة الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

عقد وفد من وزارة الصحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاً، فور وصوله المحافظة اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك لمتابعة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وتطبيق نظام الميكنة بالمنظومة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور هانى راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولى الشركات المنفذة لنظام الميكنة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوفد وجه شركات الميكنة بالالتزام بسرعة تطبيق نظام الميكنة بمنظومة التأمين الصحى فى المواعيد المقررة، مؤكدا أن الميكنة هى الخطوة الأخيرة للتطبيق الفعلى للمنظومة واكتمال أركانها، مؤكدا أن تطبيق "الميكنة" يتم متابعته من قبل مؤسسة الرئاسة ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوفد أهمية نظام الميكنة فى التيسير على متلقى الخدمة، حيث سيتم التطبيق الإلكترونى من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيا، وذلك فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده مصر، مؤكدة على سرية ودقة البيانات، مشيرًا إلى اتمام مرحلة وضع البنية الأساسية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفا أن المرحلة التالية فى بورسعيد تشمل التركيز على وضع خطوط وأسس التعليم الطبي، حيث عقد لقاءات مع كل من وزيرة صحة بريطانيا، ووزير التعاون الدولى لشئون الشرق الأوسط البريطانى فى إطار الاتفاق على تدريب الأطباء والمدربين فى بريطانيا، لرفع كفاءتهم المهنية، بما يخدم المنظومة الصحية.

ومن جانبه قدم محافظ بورسعيد الشكر لوزيرة الصحة على مجهوداتها وتواجدها فى المحافظة أسبوعيًا لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض الواقع منذ بدايتها وحتى اقتراب اكتمال أركانها، معربًا عن فخره أن يتم تغيير منظومة الصحة العامة فى مصر وتكون البداية من محافظة بورسعيد.