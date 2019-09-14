سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 02:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: إجراء 929 عملية جراحية بمستشفى الرمد منذ انطلاق منظومة التأمين الصحى

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:09 م
الصحة: إجراء 929 عملية جراحية بمستشفى الرمد منذ انطلاق منظومة التأمين الصحى التأمين الصحى الشامل الجديد
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد وفد من وزارة الصحة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الرمد، لمتابعة أعمال المرحلة الثانية بالمستشفي، ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضي.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوفد تفقدت سير العمل بالمستشفى للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، كما شدد على سرعة الإنتهاء من الأعمال النهائية للمرحلة الثانية طبقاً للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى ان تطبيق المرحلة الثانية سيعمل على إضافة العديد من الخدمات الطبية الجديدة لهذا التخصص الهام.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، أن المرحلة الثانية للمستشفى تشمل الجناح الإدارى والعيادات الخارجية والجناح الداخلي، حيث سيتم إضافة إلى 12 سرير للجناح الداخلى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح 24 سريرا، لتقديم خدمات طبية للمرضى طبقاً لمعايير الجودة العالمية

 

وقال إن وزيرة الصحة كشفت عن إجراء 929 عملية جراحية بمستشفى الرمد التخصصي، منذ انطلاق المنظومة فى الأول من يوليو الماضى وحتى اليوم، بمختلف التخصصات حيث شملت الجراحات عمليات كبرى وصغري، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.

 


الصحة

التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى

مستشفى الرمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: تطبيق الميكنة الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:14 م

مدير مشروع التأمين الصحى الشامل يكشف تفاصيل منظومة التحول الرقمى للخدمات ببورسعيد.. السبكى: استغلال التابلت مع التمريض والأطباء بالوحدات لتسجيل الكشوف.. ويؤكد تأمين بيانات المنتفعين والحفاظ على سريتها

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:00 ص

وفد من الصحة يتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:41 ص

التأمين الصحى الشامل: المنظومة الجديدة تطبق معايير عالمية فى العلاج

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة