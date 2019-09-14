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الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:25 م
الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، ان الجماعات المتطرفة تعد خطة للعدوان على 52 دولة حول العالم لزعزعة الدول، أملا فى إسقاطها بعد هزيمة الجماعات عسكريا.
 
وأضافت وزارة الأوقاف فى لقاء تحضيرى لمؤتمرها فقه بناء الدول، وحضر اللقاء ضيوف من المفتين والعلماء والوزراء، حول العالم.
 
وشددت وزارة الأوقاف، على الجماعات المتطرفة لا تقوم إلا على بقايا الدول ولا تقوم فى دولة قوية، ولذلك هى تستهدف الدول لإسقاطها، مشيرة إلى أن سقوط الدول يعد سقوطا للدين، لأن الدين لابد له من وطن آمن مسقر يحميه ويقام من خلاله.
 
ولفتت الأوقاف، إلى أن الحفاظ على الدولة من أجل الدين وليس من أجل السياسة، ونقوم بتصحيح المفاهيم الخاطئة.
 
وقالت الاوقاف، إن الجماعات اختصرت المفاهيم فيما يخدم فلسفتها التخريبية، وكانت فى 3 قضايا هى القطيعة بين الدين والدنيا، وبين الدين والوطن، وبين الدين والحاكم.
 
 
 

وزارة الاوقاف

مؤتمر الاوقاف

فقه بناء الدول

اليوم السابع بلس

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