القوى العاملة: نتابع صرف مستحقات ونقل جثمان عامل سقط فى خلاط أسمنت بالكويت

كلفت وزارة القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى الذى توفى نتيجة حادث إثر سقوطه فى خلاط إسمنت فى مصنع بالصليبية لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدى جهة عمله .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، أشار إلى أنه جار الوقوف على ملابسات سقوطه المواطن المصرى، وأن الجثمان تم إحالته للطب الشرعي، وسجلت القضية فى مخفر منطقة الصليبية، وجارى متابعة كافة الإجراءات، فضلا عن التواصل مع جهة عمله لبحث مستحقات أسرته.

وكان المواطن المصرى قد فارق الحياة، إثر سقوطه فى خلاط إسمنت فى مصنع بالصليبية، وقامت الإدارة العامة للإطفاء بمنطقة الحادث بإطلاق رجال مركز الإنقاذ الفنى واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذى يصل طوله إلى ستة أمتار تقريباً بعد فصل التيار الكهربائى.