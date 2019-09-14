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الصحة: مستعدون لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات جدد

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:56 م
الصحة: مستعدون لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات جدد التأمين الصحى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تفقد وفد من وزارة الصحة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى بورفؤاد العام لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة.

وتفقد الوفد أقسام المستشفى ومن ضمنها قسم الكُلى للتأكد من مدى جاهزيته للعمل، مشيرًا إلى أنه تم تطوير المستشفى بسعة 36 سرير داخلى ليصل عدد إجمالى الأسرة إلى 68 سريرًا، بالإضافة إلى 20 حضانة و12 سرير رعاية.

وأشار إلى أن علاج المرضى داخل منظومة التأمين الصحى الشامل سيتم بناء على قرار طبى مشترك من خلال مناقشة ملفات المرضى باشتراك الأطباء وباقى الفريق الطبى المعاون.

ووجه الوفد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل بتطبيق نظام تحليل وبحث البيانات سنويًا من جميع أعضاء اللجنة الطبية، موضحا أنه سيتم احتساب مكافأة شهرين وزيادة 10% على المرتب سنويًا لكل من التمريض والأطباء والصيادلة فى حالة إجراء بحث طبى متميز، وذلك فى إطار التنافس والإطلاع على ماهو جديد والبحث المستمر، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطط لمناقشة تلك الأبحاث ومعرفة مدى تأثيرها علميًا.

وأشار الوفد إلى أن الهدف من تطبيق منظومة التأمين الصحى هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث وجه الدكتور أحمد طارق مستشار الوزيرة لشئون الحضانات وأستاذ طب الأطفال ليتم تدريب الطاقم الطبى على لجنة البحث أسبوعيًا داخل مبنى هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

وكشف الوفد عن أنه سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان والمعهد الوطنى للتميز الطبى الإكلينيكى فى انجلترا "نايس"، فى إطار الاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وبروتوكولات العلاج، وذلك فى شهر أكتوبر القادم.

وأضاف الوفد أنه يتم إعداد وتأهيل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتشمل" الأقصر وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية وأسوان"، حيث سيتم خلال الفترة القليلة القادمة الإعلان عن أماكن الوحدات التى سيتم التسجيل والدخول فى المنظومة من خلالها.

 


الصحة

منظومة الاأنبن الصحى

بورسعيد

الميكنه

المحاقظات

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