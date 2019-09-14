التعليم تبدأ تدريب المعلمين فى النظام الجديد وتستمر طوال العام الدراسى

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت رحلة تدريب المعلمين فى النظام الجديد سواء فى الصفوف الدراسية الأولى وأيضا المرحلة الثانوية، على أن تستمر رحلة التدريب طوال العام الدراسى حسبما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه تم تدريب 5000 مدرب رئيسى و3000 مشرف، ووصل عدد المعلمين الذين تلقوا التدريبات إلى أكثر من 100 ألف معلم، وتدريب جميع معلمى مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى خلال فترة الصيف وقد تم إعدادهم للعام الدراسى 2019 – 2020.

وبالنسبة لموقف تدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى، أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية، وقد بدأ التدريب فى شهر سبتمبر الجارى، وتناول المحتوى أشكالًا جديدة من التربية التى تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقية.

وفيما يخص امتحانات الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى، فقد لفتت إلى أنها ستستمر بنظام التقييم الجديد.

وكانت الدراسة انطلقت الأربعاء الماضى 11 سبتمبر الجارى فى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى وتبدأ فى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى 21 من سبتمبر الجارى.