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وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون غدًا

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:49 م
وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون غدًا ثقب الأوزون - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تحتفل وزارة البيئة، غدا الأحد، 15 سبتمبر الجارى، باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون، بحضور وزيرة البيئة.

ويحتفل العالم من كل عام فى يوم 16 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى لطبقة الأوزون، حيث تقيم أكثر من 190 دولة حملات توعية ومؤتمرات للتنوية بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1987 بعد توقيع هذه الدول على بروتوكل مونتريال، والذى كان أحد أهدافه وضع إجراءات تتخذها الدول للمحافظة على طبقة الأوزون حتى لا يتم استنزاف هذه الطبقة الهامة باستخدام المواد المستنزفة للطبقة.

وطبقة الأوزون هى جزء من الغلاف الجوي، تتركز فى الجزء السفلى من طبقة "ستراتوسفير"، وتمتص جزء كبيرا من الأشعة فوق البنفسجية التى لها مخاطر صحية على الإنسان كالحروق وسرطان الجلد وإضعاف المناعة، كما لها تأثيرات على الكائنات الحية الأخرى كالنباتات والحيوانات.

 


طبقة الاوزون

اليوم العالمى لطبقة الاوزون

وزارة البيئة

ثقب الأوزون

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