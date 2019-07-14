باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. تفاصيل انقطاع الكهرباء فى نيويورك.. هواوى تعتزم خفض عدد الوظائف فى أفرع الشركة بأمريكا.. فرنسا تحتفل بالعيد الوطنى.. وقوات الاحتلال تقتحم مصلى الرحمة

إعداد شيماء بهجت

شهد الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار المهمة على الساحة العربية والعالمية، أبرزها إعلان هواوى خفض عدد الوظائف فى أفرع الشركة بالولايات المتحدة، وتفاصيل انقطاع الكهرباء عن نيويورك، وزلزال قوى يضرب منتجع غرب استراليا، يضاف لذلك احتفالات فرنسا بالعيد الوطنى، وفى الشأن العربى تعليق أنور قرقاش وضع قطر عقبات أمام الحجاج، واقتحام قوات الاحتلال لمصلى الرحمة بالمسجد الأقصى، وفيما يلى نستعرض أهم الأخبار.

تعرف على تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مانهاتن الأمريكية

غرق قطاع كبير من حى مانهاتن بنيويورك فى ظلام دامس يوم السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواى ولكن شركة الكهرباء الرئيسية بالمدينة قالت إنها أعادت الكهرباء إلى معظم المناطق خلال ساعات.

انقطاع الكهرباء فى نيويورك

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى نيبال لـ 43 قتيلا

أعلنت الشرطة فى نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية إلى 43 قتيلا.

فيضانات

وول ستريت جورنال: "هواوى" تعتزم خفض عدد الوظائف بأفرع الشركة فى أمريكا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عزم شركة "هواوى" الصينية خفض عدد الوظائف فى أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء.

رئيس هواوى وترامب

كندا: مواطنا آخر اعتقل فى الصين وسط توتر دبلوماسى

قال متحدث باسم الحكومة الكندية يوم السبت، إن مواطنا كنديا اعتُقل فى مدينة يانتاى الصينية فى واقعة تأتى وسط فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الشرطة الصينية

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب منتجع بروم الساحلى غرب أستراليا

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.9 درجة هز منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا.

مقياس ريختر

صحيفة: الشرطة البريطانية تحدد المشتبه به فى تسريب مذكرات سفير بريطانيا

قالت صحيفة صنداى تايمز إنه تم تحديد الشخص الذى يُشتبه بأنه سرب مذكرات سرية من كيم داروك سفير بريطانيا لدى واشنطن مما أدى إلى نشوب خلاف دبلوماسي كبير مع الولايات المتحدة.

الشرطة البريطانية

قررت سبع نساء جمعهن العمل الاستعداد لمرحلة الشيخوخة والعيش معا فى منزل ضخم تم بناؤه في مقاطعة جوانجتشو الصينية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

الصديقات

تحتفل فرنسا اليوم الأحد، بعيدها الوطنى الذى يخلّد ذكرى سيطرة الثوار الفرنسيين على سجن الباستيل فى باريس وتحرير سجنائه إبان الثورة الفرنسية على الحكم الملكى المطلق عام1789.

ماكرون خلال الاحتفال بالعيد الوطنى

صور.. سيول عارمة تغرق نيو أورليانز الأمريكية مع وصول الإعصار بارى تسبب الإعصار بارى فى أثار مدمرة على الممتلكات الخاصة والعامة، بعد تحولة إلى عاصفة مدارية أمس السبت مع وصوله إلى اليابسة فى ولاية لويزيانا الأمريكية.

الإعصار بارى

بلومبرج: أمريكا تعلن عن عقوبات على تركيا خلال أيام بسبب صفقة "إس-400"

ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استقرت على مجموعة من العقوبات التى سيتم فرضها على تركيا بعد استقبال الأخيرة أجزاء من منظومة الدفاع الجوى الصاروخى الروسية "إس-400".

منظومة اس 400

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن دعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة.

أنور قرقاش

قوات الاحتلال تقتحم مصلى الرحمة فى المسجد الأقصى وتفرغه من محتوياته اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأحد، مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، وأخرجت منه السواتر الخشبية وخزانة الأحذية. اقتحام المسجد الأقصى قلق أمريكى إزاء حكم الحوثيين بإعدام 30 سجينا سياسيا أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء حكم الحوثيين بالإعدام على 30 سجينا سياسيا .

الحوثيين

الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الكويت 44 درجة

تشهد منطقة الخليج طقسا حار نسبيا على معظم الأنحاء حيث يستمر الطقس شديد الحرارة فى الكويت، فى الوقت الذى تنخفض فيه درجات الحرارة فى دول أخرى بشكل طفيف، كدولة الإمارات والبحرين.

تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الأحد، العديد من القضايا الهامة، أبرزها بعد وصول أول دفعة من السلاح الروسى الاستراتيجى، صواريخ إس 400، لا يعرف فى أى اتجاه يأخذ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بلاده.