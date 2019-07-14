باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. تفاصيل انقطاع الكهرباء فى نيويورك.. هواوى تعتزم خفض عدد الوظائف فى أفرع الشركة بأمريكا.. فرنسا تحتفل بالعيد الوطنى.. وقوات الاحتلال تقتحم مصلى الرحمة

شهد الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار المهمة على الساحة العربية والعالمية، أبرزها إعلان هواوى خفض عدد الوظائف فى أفرع الشركة بالولايات المتحدة، وتفاصيل انقطاع الكهرباء عن نيويورك، وزلزال قوى يضرب منتجع غرب استراليا، يضاف لذلك احتفالات فرنسا بالعيد الوطنى، وفى الشأن العربى تعليق أنور قرقاش وضع قطر عقبات أمام الحجاج، واقتحام قوات الاحتلال لمصلى الرحمة بالمسجد الأقصى، وفيما يلى نستعرض أهم الأخبار.
تعرف على تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مانهاتن الأمريكية
غرق قطاع كبير من حى مانهاتن بنيويورك فى ظلام دامس يوم السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواى ولكن شركة الكهرباء الرئيسية بالمدينة قالت إنها أعادت الكهرباء إلى معظم المناطق خلال ساعات.
انقطاع الكهرباء فى نيويورك
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى نيبال لـ 43 قتيلا
أعلنت الشرطة فى نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية إلى 43 قتيلا.
فيضانات
وول ستريت جورنال: "هواوى" تعتزم خفض عدد الوظائف بأفرع الشركة فى أمريكا
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عزم شركة "هواوى" الصينية خفض عدد الوظائف فى أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء.
رئيس هواوى وترامب
كندا: مواطنا آخر اعتقل فى الصين وسط توتر دبلوماسى
قال متحدث باسم الحكومة الكندية يوم السبت، إن مواطنا كنديا اعتُقل فى مدينة يانتاى الصينية فى واقعة تأتى وسط فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الشرطة الصينية
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب منتجع بروم الساحلى غرب أستراليا
قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.9 درجة هز منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا.
مقياس ريختر
صحيفة: الشرطة البريطانية تحدد المشتبه به فى تسريب مذكرات سفير بريطانيا
صور.. سيول عارمة تغرق نيو أورليانز الأمريكية مع وصول الإعصار بارى
الإعصار بارى
بلومبرج: أمريكا تعلن عن عقوبات على تركيا خلال أيام بسبب صفقة "إس-400"
قوات الاحتلال تقتحم مصلى الرحمة فى المسجد الأقصى وتفرغه من محتوياته
اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأحد، مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، وأخرجت منه السواتر الخشبية وخزانة الأحذية.
الحوثيين
الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الكويت 44 درجة
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