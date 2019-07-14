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كندا: مواطنا آخر اعتقل فى الصين وسط توتر دبلوماسى

الأحد، 14 يوليه 2019 08:48 ص
كندا: مواطنا آخر اعتقل فى الصين وسط توتر دبلوماسى الشرطة الصينية - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال متحدث باسم الحكومة الكندية يوم السبت، إن مواطنا كنديا اعتُقل فى مدينة يانتاى الصينية فى واقعة تأتى وسط فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ولم تذكر وزارة الخارجية الكندية تفاصيل أخرى ولم تقل ما إذا كانت هذه المسألة مرتبطة باعتقال 19 شخصا في الأسبوع الماضي. وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا في ديسمبر الماضي بعد أن اعتقلت شرطة فانكوفر منج وان تشو المسؤولة المالية بشركة هواوي بناء على أمر اعتقال أمريكي . وتطالب بكين بعودتها. وبعد اعتقال منغ اعتقلت الصين كنديين واتهمتهما بالتورط في سرقة أسرار خاصة بالدولة.

وقالت الشرطة في مدينة شوتشو بإقليم جيانجسو يوم الثلاثاء إنها اعتقلت 19 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات منهم 16 من الأجانب.

وقالت السفارة البريطانية في بكين يوم الجمعة إن أربعة بريطانيين اعتقلوا في شرق الصين.

وذكرت الإذاعة الرسمية الصينية إن بعض المعتقلين مدرسون في مركز لتعليم اللغة الانجليزية تديره مؤسسة (إيديوكيشن فيرست) السويسرية الخاصة التي تعمل في 114 دولة.

 


كندا

الصين

الشرطة الصينية

الخارجية الكندرية

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