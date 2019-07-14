صحيفة: الشرطة البريطانية تحدد المشتبه به فى تسريب مذكرات سفير بريطانيا

(رويترز)

قالت صحيفة صنداي تايمز إنه تم تحديد الشخص الذي يُشتبه بأنه سرب مذكرات سرية من كيم داروك سفير بريطانيا لدى واشنطن مما أدى إلى نشوب خلاف دبلوماسي كبير مع الولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة ميل أون صنداي الأسبوع الماضي مذكرات من داروك وصف فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "خرقاء" و"تفتقر للكفاءة" مما أثار غضب ترامب ودفع السفير إلى إعلان استقالته.