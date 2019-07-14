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بلومبرج: أمريكا تعلن عن عقوبات على تركيا خلال أيام بسبب صفقة "إس-400"

الأحد، 14 يوليه 2019 01:04 ص
بلومبرج: أمريكا تعلن عن عقوبات على تركيا خلال أيام بسبب صفقة "إس-400" اس 400
أ ش أ

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ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استقرت على مجموعة من العقوبات التى سيتم فرضها على تركيا بعد استقبال الأخيرة أجزاء من منظومة الدفاع الجوى الصاروخى الروسية "إس-400"، والتى تعاقدت أنقرة فى وقت سابق على شرائها من موسكو رغم رفض واشنطن، موضحة أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن تلك العقوبات خلال الأيام المقبلة.

 

ونقلت (بلومبرج) عن المصادر ، لم تسمها ، أن الإدارة اختارت مجموعة من بين ثلاثة مجموعات من العقوبات التى وُضعت لإلحاق مستويات متنوعة من الخسائر بالأتراك بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق قانون العقوبات، لكنهم لم يوضحوا أية معلومات عن المجموعة التى وقع الاختيار عليها، مشيرين إلى أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة ترامب.

 

وتسلمت أنقرة، أمس، أول شحنة من المعدات الخاصة بنظام "إس-400"، فى خطوة كانت ترفضها واشنطن، والتى تتخوف من استخدام النظام فى جمع معلومات دقيقة عن المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-35"، فى ظل مشاركة أنقرة ، وهى عضو بحلف الناتو ، فى برنامج خاص بتصنيع الطائرة، تعتزم واشنطن إنهاء مشاركتها فيه.


الولايات المتحدة

تركيا

روسيا

دونالد ترامب

اس 400

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