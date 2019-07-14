تعرف على تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مانهاتن الأمريكية

(رويترز)

غرق قطاع كبير من حى مانهاتن بنيويورك فى ظلام دامس يوم السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواى ولكن شركة الكهرباء الرئيسية بالمدينة قالت إنها أعادت الكهرباء إلى معظم المناطق خلال ساعات.

وتحدث شاهد من رويترز فى المنطقة عن سماع دوى انفجار، وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون فى موقع حريق شب بمحول.