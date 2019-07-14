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تعرف على تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مانهاتن الأمريكية

الأحد، 14 يوليه 2019 10:37 ص
تعرف على تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مانهاتن الأمريكية انقطاع الكهرباء بمنهاتن
(رويترز)

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غرق قطاع كبير من حى مانهاتن بنيويورك فى ظلام دامس يوم السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواى ولكن شركة الكهرباء الرئيسية بالمدينة قالت إنها أعادت الكهرباء إلى معظم المناطق خلال ساعات.

وتحدث شاهد من رويترز فى المنطقة عن سماع دوى انفجار، وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون فى موقع حريق شب بمحول.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى بسبب انقطاع الكهرباء الذي قال مسئولون إنه أغرق قطاعا كبيرا من المدينة في ظلام دامس بعد مرور 42 عاما على اليوم الذي حدث فيه انقطاع كبير للكهرباء فى السبعينات مما أدى إلى أعمال شغب وعمليات نهب في أكثر مدن الولايات المتحدة سكانا.

وقال جون مكافوي الرئيس التنفيذي لشركة كون إيدسون للكهرباء إنه بحلول منتصف الليل أعيدت الكهرباء لمعظم المشتركين الذين انقطعت عنهم. وقال مسئولون إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 73 ألف منزل وشركة.

وكان يمكن سماع صيحات الابتهاج فى مناطق بمانهاتن مع عودة الكهرباء وعودة الأنوار ومكيفات الهواء للعمل.

وقال مكافوي إنه لم يُعرف سبب انقطاع الكهرباء وأضاف "ليس له علاقة على ما يبدو بزيادة الأحمال".

وألغت بعض مسارح برودواي عروضها بسبب انقطاع الكهرباء.وفى محاولة للتخفيف عن الزبائن قام فريق عمل إحدى المسرحيات الموسيقية بأداء أغنية أمام بوابة المسرح.

ومع تعطل إشارات المرور تكدست السيارات وعربات الأجرة عند تقاطعات الطرق في الوقت الذي أطلقت فيه سيارات الطوارئ وعربات الإطفاء أبواقها في محاولة للمرور. وفي بعض الأماكن تدخل مدنيون لتنظيم حركة المرور.

 


مانهاتن

امريكا

انقطاع الكهرباء

نيويورك

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