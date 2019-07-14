صور.. سيول عارمة تغرق نيو أورليانز الأمريكية مع وصول الإعصار بارى

كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

تسبب الإعصار بارى فى أثار مدمرة على الممتلكات الخاصة والعامة، بعد تحولة إلى عاصفة مدارية أمس السبت مع وصوله إلى اليابسة فى ولاية لويزيانا الأمريكية، وذلك فى انحراف باتجاه الغرب يبدو أنه سيجنب نيو أورليانز السيول التى كان يخشى من حدوثها قبل أيام.



الإعصار بارى يضرب نيو أورليانز الأمريكية

وقال المركز الوطنى للأعاصير إن سرعة العاصفة قلت مع وصولها إلى الشاطئ قرب مدينة لويزيانا، محملة برياح بلغت سرعتها القصوى 115 كيلومترا فى الساعة. وقبل ساعات قال المركز إن بارى صار أول إعصار بالمحيط الأطلسى يصل إلى البر هذا العام.

وقال المركز "الضعف متوقع كلما تحرك الإعصار بارى داخل اليابسة، ومن المتوقع أن تقل قوته حتى يصل إلى مستوى منخفض مدارى يوم الأحد".

غير أن العاصفة ربما تصحبها أمطار غزيرة تتسبب فى سيول خطيرة، وربما تشتد فى المناطق الساحلية الواقعة جنوب غربى نيو أورليانز وباتون روج ولافاييت بسبب طبيعتها "المتغيرة" وبطء تحركها.



الإعصار بارى يضرب نيو أورليانز الأمريكية



الإعصار بارى يضرب نيو أورليانز الأمريكية



الإعصار بارى يضرب نيو أورليانز الأمريكية



الإعصار بارى يضرب نيو أورليانز الأمريكية



الإعصار بارى يضرب نيو أورليانز الأمريكية



الإعصار بارى يضرب نيو أورليانز الأمريكية