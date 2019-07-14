الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الكويت 44 درجة

وكالات الأنباء

تشهد منطقة الخليج طقسا حار نسبيا على معظم الأنحاء حيث يستمر الطقس شديد الحرارة فى الكويت، فى الوقت الذى تنخفض فيه درجات الحرارة فى دول أخرى بشكل طفيف، كدولة الإمارات والبحرين.

وإليكم التفاصيل...





السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة والعظمى 43 درجة.

البحرين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة البحرينية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس معتدل نسبيا مائل للحرارة والعظمى 39 درجة.





الكويت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الكويتية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة لتصل العظمى 44 درجة.





الإمارات