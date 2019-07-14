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قوات الاحتلال تقتحم مصلى الرحمة فى المسجد الأقصى وتفرغه من محتوياته

الأحد، 14 يوليه 2019 10:31 ص
قوات الاحتلال تقتحم مصلى الرحمة فى المسجد الأقصى وتفرغه من محتوياته قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأحد، مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، وأخرجت منه السواتر الخشبية وخزانة الأحذية.

وقال فراس الدبس مسئول العلاقات العامة والإعلام فى دائرة الأوقاف الإسلامية - فى تصريح اليوم - إن أفرادا من قوات شرطة الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة قبل موعد صلاة الفجر، وأخرجوا منه السواتر الخشبية المخصصة لفصل صفوف الرجال عن النساء داخل المصلى، وخزانة الأحذية، ووضعوها على بعد عدة أمتار من المصلى، ووصف تلك التصرفات بالعمل الجبان .. محذرا من خطورة الاقتحامات المتكررة للمصلى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مصلى باب الرحمة أيضا الأسبوع الماضي، وتأتى تلك الاقتحامات المتكررة كمحاولة ضغط لإغلاق المصلى الذى أعيد افتتاحه شهر فبراير الماضي، بعد إغلاقه لمدة 16 عاما.

وكان مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى قد أكد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) ملك للمسلمين وحدهم، مشددا على أن منع الأوقاف الإسلامية بالقدس من الوصول إلى أى جزء فيه يعد تدخلا فى شئون الوصاية الأردنية الهاشمية على الأقصى بحسب استاتيكو عام 1967 ومعاهدة السلام فى وادى عربة .. محذرا من تصرفات شرطة الاحتلال وتصريحات المتطرفين اليهود التى تفضح طموحاتهم فى الاستيلاء على المنطقة الشرقية (مبنى باب الرحمة) لإقامة كنيس لهم.

 


قوات الاحتلال

مصلى الرحمه

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

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