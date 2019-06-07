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أخبار × 24 ساعة.. 20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. 20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ فلك - أرشيفية
كتب لؤى على

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

 

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