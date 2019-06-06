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20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

الخميس، 06 يونيو 2019 04:51 م
20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ فلك - أرشيفية
كتب محمود راغب

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الكثير يهتم بالظواهر الفلكية ويتابع أخبارها وتفاصيل حدوثها، ولذا ينشر "اليوم السابع" قائمة كاملة بأبرز وأهم الظواهر الفلكية المرتقبةحتى نهاية عام 2019.

وجاءت كالتالى:

- 21 يونيو             الانقلاب الصيفى وأول أيام فصل الصيف

- 2 يوليو                ميلاد شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا

- 2 يوليو               كسوف كلى للشمس

- 17 يوليو             بدر شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا

- 16/17 يوليو       خسوف جزئى للقمر

- 1 أغسطس          ميلاد شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا

- 15 أغسطس        بدر شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا

- 30 أغسطس        ميلاد هلال شهر محرم لعام 1441 هجريا

- 14 سبتمبر         بدر شهر المحرم لعام 1441 هجريا

- 23 سبتمبر         الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف

- 28 سبتمبر         ميلاد شهر صفر لعام 1441 هجريا

- 13 أكتوبر          بدر شهر صفر لعام 1441 هجريا

- 28 أكتوبر          ميلاد شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا

- 11 نوفمبر          عبور عطار قرص الشمس

- 12 نوفمير         بدر شهر ريع الأول لعام 1441 هجريا

- 26 نوفمبر         ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا

- 12 ديسمبر        بدر شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا

- 22 ديسمبر       الإنقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء

- 26 ديسمبر      ميلاد هلال شهر جمادى الألى لعام 1441 هجريا

- 26 ديسمبر      كسوف حلقى للشمس

 


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