20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

الكثير يهتم بالظواهر الفلكية ويتابع أخبارها وتفاصيل حدوثها، ولذا ينشر "اليوم السابع" قائمة كاملة بأبرز وأهم الظواهر الفلكية المرتقبةحتى نهاية عام 2019.
وجاءت كالتالى:
- 21 يونيو الانقلاب الصيفى وأول أيام فصل الصيف
- 2 يوليو ميلاد شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا
- 2 يوليو كسوف كلى للشمس
- 17 يوليو بدر شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا
- 16/17 يوليو خسوف جزئى للقمر
- 1 أغسطس ميلاد شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا
- 15 أغسطس بدر شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا
- 30 أغسطس ميلاد هلال شهر محرم لعام 1441 هجريا
- 14 سبتمبر بدر شهر المحرم لعام 1441 هجريا
- 23 سبتمبر الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف
- 28 سبتمبر ميلاد شهر صفر لعام 1441 هجريا
- 13 أكتوبر بدر شهر صفر لعام 1441 هجريا
- 28 أكتوبر ميلاد شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا
- 11 نوفمبر عبور عطار قرص الشمس
- 12 نوفمير بدر شهر ريع الأول لعام 1441 هجريا
- 26 نوفمبر ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا
- 12 ديسمبر بدر شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا
- 22 ديسمبر الإنقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء
- 26 ديسمبر ميلاد هلال شهر جمادى الألى لعام 1441 هجريا
- 26 ديسمبر كسوف حلقى للشمس
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