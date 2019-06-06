سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 03:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

آفراح آل مكتوم بـ"حلوى عُمان".. شاهد دعوة زفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد

الخميس، 06 يونيو 2019 02:18 م
آفراح آل مكتوم بـ"حلوى عُمان".. شاهد دعوة زفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد دعوة زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة
كتبت إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل دولة الإمارات العربية الشقيقة اليوم، بزفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، الذن يتزامن زفافهم فى يوم واحد.

وأرسل ديوان حاكم دبى دعوات إلى حكام الإمارات السبع وأبرز الشخصيات الإماراتية والعربية، عبارة عن علبة مذهبة تتضمن نقشا بخط مزخرف لأسماء أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة، تتضمن إناء به حلوى عمانية مرفقة ببطاقة الدعوة. 

وأبناء الشيخ محمد بن راشد الذين تحتفل دبى ودولة الإمارات بزفافهم اليوم، هم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى ونائب رئيس المجلس التنفيذى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، بحسب ما أوردته جريدة "البيان".

دعوة زفاف آل مكتوم

دعوة زفاف آل مكتوم

أفراح آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد

الامارات

زفاف أنجال بن راشد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان حكام الإمارات للتهنئة بعيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:31 م

محمد بن راشد: سعادة المواطن واسـتقرار أسرته المحرك الأول لجهود الحكومة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:42 ص

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

السبت، 18 مايو 2019 10:31 م

محمد بن راشد وولى عهد دبى يستقبلان مباركات شهر رمضان

الإثنين، 13 مايو 2019 07:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة