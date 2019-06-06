آفراح آل مكتوم بـ"حلوى عُمان".. شاهد دعوة زفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد

كتبت إيمان حنا

تحتفل دولة الإمارات العربية الشقيقة اليوم، بزفاف أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، الذن يتزامن زفافهم فى يوم واحد.

وأرسل ديوان حاكم دبى دعوات إلى حكام الإمارات السبع وأبرز الشخصيات الإماراتية والعربية، عبارة عن علبة مذهبة تتضمن نقشا بخط مزخرف لأسماء أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة، تتضمن إناء به حلوى عمانية مرفقة ببطاقة الدعوة.

وأبناء الشيخ محمد بن راشد الذين تحتفل دبى ودولة الإمارات بزفافهم اليوم، هم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى ونائب رئيس المجلس التنفيذى، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، بحسب ما أوردته جريدة "البيان".