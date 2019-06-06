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تعرف على تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 × 12 معلومة

الخميس، 06 يونيو 2019 12:14 م
تعرف على تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 × 12 معلومة امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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أقل من 48 ساعة تفصلنا عن بدء امتحانات الثانوية العامة 2019، والتى تنطلق السبت المقبل 8 يونيو، وتنتهى 3 يوليو القادم.

وتذكيراً لأبنائنا الطلاب ينشر "اليوم السابع" تفاصيل جدول الثانوية العامة لعام 2019 خلال السطور التالية :


1-    السبت 8 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
2-     الاثنين 10 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والإحصاء.
3-    الأربعاء 12 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
4-    السبت 15 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".
5-    الاثنين 17 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.
6-    الأربعاء 19 يونيو إجازة من الامتحانات.
7-     السبت 22 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء والتاريخ.
8-    الاثنين 24 يونيو إجازة من الامتحانات.
9-    الأربعاء 26 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم.
10-  السبت 29 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
11-    الاثنين 1 يوليو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
12-   الأربعاء 3 يوليو يختتم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".


جدول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

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