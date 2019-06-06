الإمارات: نتابع بقلق بالغ تطور الأحداث فى السودان ونؤكد أهمية استئناف الحوار

إيمان حنا

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث فى جمهورية السودان الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، في بيان لها اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، "تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".

وأكدت دولة الإمارات أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان الشقيق. وشددت على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ويعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعاً الظروف التي يمر بها.

وكان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد سبق وأكد تطلعه إلى استمرار الحوار في السودان للوصول إلى اتفاق يقود إلى بر الأمان.

وأضاف ، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع".