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المفتى الأسبق ينفى شائعة وفاته.. نصر فريد واصل: أنا بخير ولا أخشى لقاء الله

الخميس، 06 يونيو 2019 03:33 م
المفتى الأسبق ينفى شائعة وفاته.. نصر فريد واصل: أنا بخير ولا أخشى لقاء الله فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق
كتب لؤى على

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نفى فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ما تردد من شائعات مؤخرا بشأن وفاته، مؤكدا أنه بخير ولا يخشى لقاء الله.

وقال المفتى الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ردًّا على شائعات وفاته: "الحمد لله أنا بخير، ولقاء الله لا يخشاه مؤمن، وسامح الله مُروّجى الشائعات".

 
وتقدم الدكتور نصر فريد واصل، بالتهنئة لجموع المصريين، والمسلمين فى كل أنحاء العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذى يحتفل به المسلمون فى أرجاء الأرض منذ أمس الأربعاء.
 
يُذكر أن الساعات الماضية شهدت تردد شائعة انتشرت بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بوفاة مفتى الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وهو ما خرج بنفسه نافيا إياه اليوم.

نصر فريد واصل

وفاة نصر فريد واصل

مفتى الجمهورية السابق

دار الافتاء

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