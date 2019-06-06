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حديقة حيوان الجيزة تستقبل 90 ألف زائر واستمرار توافد العائلات فى ثان أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 02:36 م
حديقة حيوان الجيزة تستقبل 90 ألف زائر واستمرار توافد العائلات فى ثان أيام العيد حديقة الحيوان - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

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شهدت حديقة حيوان الجيزة إقبال الآلاف من المواطنين، للاحتفال بثانى أيام العيد، وسط تكثيف أمنى، حيث اصطحب المواطنون أطفالهم للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات واللعب معهم.
 
 
وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان شهدت إقبال كبير جدا فى ثان أيام العيد، مقارنة بأول أيام العيد، مشيرا إلى أن أعداد الزوار وصلت حتى الآن إلى 90 ألف زائر تقريبا أغلبهم من العائلات، كما وصل عدد من قطعوا تذاكر اليوم 55 ألفا حتى الآن متوقعا توافد ضعف الرقم خلال اليوم.
 
 
وأضاف مدير حدائق الحيوان، لـ "اليوم السابع"، أن حديقة الحيوان شهدت أمس توافد ما يقرب من 75 ألف زائر على مدار اليوم، وبلغت أعداد من قطعوا تذاكر 45 ألف زائر، مشيرا إلى أن هناك فئات مستثناه من قطع التذاكر مثل أسر الشهداء والأطفال تحت سن 6 سنوات.

حدائق القاهرة

احتفالات العيد

حديقة الحيوان

عيد الفطر

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